اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ونظيره التركي

كتبت- أسماء البتاكوشي:

جرى اتصال هاتفي يوم الخميس 27 مارس بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة والسيد "هاكان فيدان" وزير خارجية الجمهورية التركية.

جاء الاتصال في إطار التواصل الدوري بين البلدين وبهدف متابعة تنفيذ مخرجات الاجتماع الأخير للجنة العربية-الإسلامية بشأن غزة الذي انعقد بالقاهرة، والجهود المصرية القطرية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار والعودة لاتفاق 19 يناير وضمان تنفيذ مراحله الثلاث، وبما يضمن إطلاق سراح الأسرى ودخول المساعدات الإنسانية والطبية والإيوائية إلى قطاع غزة. ومن جانبه، أطلع وزير الخارجية التركي الوزير عبد العاطي على نتائج زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة.

كما تم مناقشة التحرك العربي-الإسلامي مع الفاعلين الدوليين خلال الفترة المقبلة وحشد الدعم للخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة.