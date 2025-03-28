الدفاع المدني بغزة: جثامين الشهداء لا تزال ملقاة في شوارع رفح

وكالات

كشف الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم الجمعة، عن تدهور الأوضاع الإنسانية في مدينة رفح جنوبي القطاع، وسط استمرار القصف الإسرائيلي والحصار المشدد.

وقال المتحدث، في تصريحات لقناة الجزيرة، إن "جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاصر المواطنين في رفح، وهناك جثامين لا تزال ملقاة في الشوارع، دون قدرة الطواقم على انتشالها بسبب الاستهداف المباشر".

وأضاف أن "مصير 50 ألف مواطن في رفح مجهول"، في ظل انقطاع الخدمات الأساسية واستمرار العمليات العسكرية.

وأشار الدفاع المدني إلى أن الجيش الإسرائيلي أطلق، أمس، نيرانه بشكل مباشر على طواقمه أثناء محاولتهم إجلاء الضحايا وإنقاذ المصابين، مما يعرقل عمليات الإغاثة ويضاعف من معاناة المدنيين المحاصرين.







