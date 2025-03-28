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عائلات أسرى الاحتلال بغزة تتهم نتنياهو بتركهم للموت حفاظًا على حكومته

12:36 م الجمعة 28 مارس 2025

بنيامين نتنياهو

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وكالات

اتهمت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بـ"إدارة ظهره" لجنود الاحتلال الأسرى، وتركهم يواجهون مصيرهم من أجل الحفاظ على استقرار حكومته.

وقالت الهيئة، في بيان اليوم الجمعة، إن "الضغط الجماهيري الحازم وحده هو الذي سيعيد الأسرى"، مؤكدة ضرورة التحرك الفوري لإعادتهم.

وأضافت الهيئة: "نطالب بإعادة جميع الأسرى دفعة واحدة الآن"، في إشارة إلى رفضها لأي صفقات جزئية قد تبقي بعضهم رهن الاحتجاز.

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نتنياهو الأسرى الإسرائيليين قطاع غزة
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