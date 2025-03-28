الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض قذيفتين تم إطلاقهما من لبنان

تل أبيب/بيروت- (د ب أ)

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة عن اعتراض قذيفتين، تم إطلاقهما على شمال إسرائيل من اتجاه لبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة التواصل الاجتماعي إكس "تم إطلاق صاروخين من لبنان باتجاه إسرائيل. تم اعتراض أحدهما، بينما سقط الثاني داخل الأراضي اللبنانية".

ورد الجيش الإسرائيلي بقصف سلسلة من القرى بجنوب لبنان.

يشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي، ومُدّدت مهلة تنفيذه حتى 18 فبراير الماضي.

ولا تزال مناطق عدة في جنوب لبنان وشرقه تتعرض لغارات إسرائيلية بشكل شبه يومي. كما لا تزال القوات الإسرائيلية متواجدة في عدد من النقاط في جنوب لبنان، وتقوم بإطلاق النار على المواطنين.