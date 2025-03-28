مقتل 3 أشخاص في انفجار قنبلة قرب سيارة شرطة جنوب غرب باكستان

كويتا(باكستان)- (د ب أ)

لقي ثلاثة من المارة على الأقل حتفهم، بينهم طبيب بارز متخصص في علاج السرطان، وأصيب 21 آخرون، في انفجار قنبلة وقع أمس الخميس في طريق مزدوج مزدحم في مدينة كويتا، جنوب غرب باكستان وعاصمة إقليم بلوشستان.

وقال مسؤولون إن سيارة شرطة كانت هدفا للهجوم الذي أدى إلى إصابة أربعة من رجال الشرطة، حسب صحيفة ذا نيوز الباكستانية.

وقالت الشرطة إن إرهابيين مجهولين زرعوا عبوة ناسفة على دراجة نارية. وأوقفوها في منطقة الطريق المزدوج لاستهداف سيارة دورية للشرطة. وعند وصول سيارة الشرطة إلى الموقع، انفجرت الدراجة النارية.

وقالت الشرطة إن العديد من المتاجر القريبة لحقت تضررت أيضا بسبب الانفجار.

وبعد وقت قصير من الانفجار، هرعت الشرطة إلى الموقع وطوقت المنطقة ونقلت المصابين والجثث إلى المستشفى الميداني. وفحص خبراء المفرقعات موقع الانفجار وجمعوا أدلة.

يشار إلى أن جماعة "جيش تحرير بلوشستان" الانفصالية تشن منذ سنوات، هجمات في الإقليم ،وتبنت المسؤولية عن الهجوم على قطار كان يقل 450 شخصا، من بينهم أفراد من الجيش في وقت سابق من الشهر الجاري، وأسفر عن مقتل 26شخصا.







