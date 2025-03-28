الرئيس المؤقت لكوريا الجنوبية: بيونج يانج تخطط "لأشكال جديدة" من الاستفزازات

رسول- (د ب أ)

اتهم الرئيس المؤقت في كوريا الجنوبية، هان دوك-سو، النظام الكوري الشمالي اليوم الجمعة بالتخطيط "لأشكال جديدة من الاستفزازات" ضد سول، بينما يتجاهل هذا النظام معاناة مواطنيه.

وجاء تصريح هان ضمن خطاب ألقاه بمناسبة يوم الدفاع عن البحر الغربي العاشر في المقبرة الوطنية في "دايجون"، على بعد حوالي 140 كيلومترا جنوب العاصمة سول، خلال حفل تكريم للبحارة وقوات مشاة البحرية الـ 55 الذين قتلوا أثناء دفاعهم عن الحدود البحرية الغربية مع الشمال.

وقال الرئيس المؤقت : "دافعنا بحزم عن البحر الغربي من خلال التضحيات النبيلة لأبطالنا. ولكن حتى اليوم، لا يزال نظام كوريا الشمالية، الأكثر تخلفا على وجه الأرض، يهدد السلام في شبه الجزيرة الكورية والعالم".

وأضاف: "في الوقت الذي يقوم فيه الشمال بتحسين أنظمة أسلحته التي تستهدفنا من خلال تجارة الأسلحة غير المشروعة مع روسيا، فإنه يخطط لأشكال جديدة من الاستفزازات."

وسعى هان إلى طمأنة الشعب بأن الحكومة والجيش يحافظان على وضع الاستعداد الكامل لضمان أن يعيش الشعب حياته في اطمئنان، بحسب ما أوردته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وذكرت الوكالة أن المياه القريبة من الحدود البحرية الغربية لطالما كانت نقطة توتر بين الكوريتين، حيث وقعت ثلاثة اشتباكات بحرية دامية في الأعوام 1999 و2002 و2009. وأسفر اشتباك عام 2002 عن مقتل 6 بحارة كوريين جنوبيين.

وفي مارس 2010، نسفت بيونج يانج سفينة حربية كورية جنوبية بالقرب من الحدود، مما أسفر عن مقتل 46 بحارا كانوا على متنها. وتوفي جندي آخر أثناء عمليات الإنقاذ.

وفي نوفمبر من نفس العام، قصف الشمال جزيرة "يونبيونج" الحدودية مع الجنوب، مما أسفر عن مقتل اثنين من مشاة البحرية واثنين من المدنيين.

وقال هان إن كوريا الشمالية استمرت في القيام باستفزازات تهديدية من خلال إطلاق الصواريخ والتشويش على إشارات نظام تحديد المواقع العالمي، بالإضافة إلى تعريف العلاقات بين الكوريتين على أنها علاقات بين "دولتين متعاديتين".

وقال الرئيس المؤقت: "يسعى النظام الكوري الشمالي إلى توريث السلطة فقط، ويركز على تطويره النووي والصاروخي، بينما يتجاهل حياة شعبه البائسة".