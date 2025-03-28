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إسرائيل تنشر آلاف الجنود بالقدس في الجمعة الأخيرة من رمضان

11:16 ص الجمعة 28 مارس 2025

الجيش الاسرائيلي

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وكالات

أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها نشرت الآلاف من عناصرها في القدس ومحيطها في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان.

وقالت "نجري عمليات تفتيش مشددة في القدس وفقا للتهديدات القائمة" على حد تعبيرها.

ومنذ بداية شهر رمضان فرضت إسرائيل قيودا مشددة على وصول الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة إلى مدينة القدس للصلاة في المسجد الأقصى.

وعزز الجيش الإسرائيلي بالضفة من قواته على المعابر المؤدية إلى القدس، واتبع إجراءات من بينها التدقيق في هويات الفلسطينيين، ورفض دخول بعضهم بدعوى عدم الحصول على تصاريح خاصة.

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