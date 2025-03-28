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وزير الخارجية يشدد على دعم مصر للمؤسسات الوطنية السودانية

11:05 ص الجمعة 28 مارس 2025

بدر عبد العاطي وزير الخارجية

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كتبت- أسماء البتاكوشي:

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، مساء الخميس 27 مارس، الدكتور علي يوسف الشريف وزير خارجية السودان، وذلك لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والوقوف على آخر التطورات الميدانية في السودان.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن السيد وزير الخارجية أعرب عن تضامن مصر الكامل مع السودان الشقيق، وذلك في ظل خصوصية العلاقات التاريخية والروابط الأخوية الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين، مشدداً على دعم مصر للمؤسسات الوطنية السودانية وجهودها لاستعادة الاستقرار والسلم في السودان، ومعربا عن موقف مصر الداعي لاحترام سيادة ووحدة وسلامة أراضي السودان.

حرص عبد العاطي على الإطلاع من نظيره السوداني على مستجدات الأوضاع الميدانية في السودان، ولاسيما في ظل التطورات الراهنة بالخرطوم، وإعلان الجيش السوداني تحريرها، كما تناول الجانبان الجهود الهادفة لدعم السودان على المستويين الإقليمي والدولي.

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بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة السودان
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