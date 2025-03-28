بانكوك- (أ ب)

أعلنت الشرطة التايلاندية انهيار بناية تحت الإنشاء جراء الزلزال الذي ضرب البلاد في وقت سابق اليوم الجمعة، مضيفة أنه ليس من المعروف حتى الآن ما إذا كان الحادث قد أسفر عن سقوط ضحايا

وأظهر مقطع فيديو مثير، تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي المبنى المكون من عدة طوابق، والذي كانت هناك رافعة في أعلاه وهو ينهار ويتحول إلى سحابة من الغبار، بينما كان المتفرجون يصرخون ويركضون.

وقالت الشرطة لوكالة أسوشيتد برس (أ ب)، إنها تتوجه إلى موقع الحادث بالقرب من سوق تشاتوتشاك المشهور في بانكوك ولم يكن لديها أي معلومات فورية عن عدد العمال الذين كانوا في الموقع وقت الانهيار.

وضرب زلزال ثان، بقوة 4 ,6 درجة، المنطقة بعد ذلك بـ12 دقيقة.

وتدفقت المياه من أحواض السباحة على أسطح البنايات شاهقة الارتفاع في بانكوك إلى جوانبها أثناء اهتزازها، كما تساقط الحطام من العديد من المباني.

ولم ترد تقارير فورية عن سقوط ضحايا ودعت رئيسة الوزراء بايتونجتارن شيناواترا إلى اجتماع طارئ لتقييم تأثير الزلزال.

وقالت إدارة الوقاية من الكوارث إن السكان شعروا بالزلزال في جميع المناطق في البلاد.