انطلاق مسيرات يوم القدس العالمي في مختلف أنحاء إيران

طهران- (د ب أ)

انطلقت مسيرات يوم القدس العالمي، اليوم الجمعة، في مختلف المدن والبلدات والقرى الإيرانية، كما بدأت الفعاليات في العاصمة طهران.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) أن مسيرة يوم القدس العالمي، انطلقت تحت شعار "علي العهد يا قدس"، في طهران وسائر مدن إيران.

ويسير المتظاهرون وهم يهتفون بشعارات مناهضة لأمريكا وإسرائيل وهم يحملون أعلام فلسطين وفصائل المقاومة، وللتنديد بجرائم إسرائيل المستمرة منذ 80 عامًا، ولا سيما الجرائم المرتكبة خلال الأشهر الـ16 الأخيرة.

يوم القدس هو اليوم الذي أعلنه الإمام الخميني الراحل عام 1979 لتبقى قضية فلسطين حية في وجدان المسلمين وأحرار العالم ولتتنامي المقاومة الشعبية ضد إسرائيل التي وصفها الإمام الراحل بأنها غدة سرطانية لابد من إزالتها من جسد العالم الإسلامي.