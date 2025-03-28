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البيت الأبيض: الضربات على الحوثيين مستمرة والعملية كانت شاملة وناجحة

01:32 ص الجمعة 28 مارس 2025

البيت الأبيض

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وكالات

أعلن البيت الأبيض، أن الضربات على جماعة أنصار الله (الحوثيين) اليمنية مستمرة، مؤكدًا أن العملية كانت شاملة وناجحة تمامًا.

وقبل قليل، أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، بأن الطيران الأمريكي يشن غارتين على مطار صنعاء الدولي شمالي العاصمة اليمنية.

وأضافت أن العدوان الأمريكي يستهدف بغارة منطقة القيادة بمديرية التحرير وسط العاصمة صنعاء.

كما يشن الطيران الأمريكي أيضًا 5 غارات على منطقة العصايد بمديرية كتاف، وغارتان على مديرية آل سالم بمحافظة صعدة، وفق ما أفادت به وسائل الإعلام.

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