بوتين يقترح فرض "إدارة مؤقتة" في أوكرانيا برعاية أممية وأمريكية

وكالات

اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مناقشة فرض إدارة مؤقتة في أوكرانيا تحت رعاية الأمم المتحدة وعدد من الدول من أجل إجراء انتخابات.

وقال بوتين، خلال اجتماع مع بحارة الغواصة النووية "أرخانجيلسك"، إن "روسيا لا تفهم مع من ينبغي لها أن توقع أي اتفاقيات على الجانب الأوكراني، لأن قادة آخرين سيأتون إلى هناك غدًا".

وأضاف "بعد الانتخابات، قد تبدأ المفاوضات بشأن معاهدة السلام، ومن الممكن، برعاية الأمم المتحدة والولايات المتحدة، وبالتعاون مع الدول الأوروبية، وبالطبع مع شركائنا وأصدقائنا، مناقشة إمكانية إدارة مؤقتة لأوكرانيا. بهدف إجراء انتخابات ديمقراطية، وإيصال حكومة كفئ تحظى بثقة الشعب".

وذكر الرئيس الروسي أن نظيره الأمريكي دونالد ترامب يريد حقًا إنهاء الصراع في أوكرانيا، مضيفًا "نرحب بأي خطوة لحل الأزمة الأوكرانية وسنعمل مع أي شريك يسعى للقيام بذلك".

وتابع بوتين، "نحن بحاجة إلى ضمان أمن روسيا من منظور تاريخي طويل الأمد".

ويُذكر أن فترة ولاية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الرئاسية قد انتهت في 20 مايو 2024، ووفقًا للدستور الأوكراني، يشغل رئيس الدولة منصبه لمدة 5 سنوات، إلا أنه لم تجرى انتخابات رئاسية في البلاد بسبب خوضها الحرب ضد روسيا منذ فبراير 2022.