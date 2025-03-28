أكسيوس: أمريكا تقدم مقترحًا جديدًا لحماس لوقف الحرب

وكالات

أفاد موقع "أكسيوس"، بأن مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، قدم لحركة حماس مقترحًا جديدًا عبر وسطاء قطريين، في محاولة لإطلاق سراح الأسير الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألكسندر وكسر الجمود في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفقًا لمسؤول أمريكي ومسؤول إسرائيلي.

وقال أكسيوس، إن المقترح الذي قدمه ويتكوف يعتبر بادرة حُسن نية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي بدوره سيخرج بتصريح علني يدعو فيه إلى التهدئة في قطاع غزة والعودة لوقف إطلاق النار، فضلًا عن الدعوة لمفاوضات من أجل التوصل لصفقة أكبر وأشمل.

وذكر الموقع الأمريكي، أن المسؤولين المصريين والقطريين ناقشوا، أمس الخميس، مع وفد حماس في العاصمة القطرية الدوحة المقترح الجديد ومقترحات أخرى.

وفي وقتٍ سابق من الخميس، صرح عضو المكتب السياسي ‏بحماس سهيل الهندي، أن "هناك حوارات مكوكية مع الوسطاء على مدار الساعة ونأمل في التوصل لاتفاق يوقف نزيف الدماء الأيام المقبلة".

وفي السياق ذاته، أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية، بأن مقترح جديد يجري طرحه حول صفقة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرة إلى أن المقترح يشمل الإفراج عن الأسير الإسرائيلي الأمريكي عيدان أليكساندر.

وقالت القناة الإسرائيلية، إنه مقابل الإفراج عن عيدان، يدعو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصيًا وبشكل علني لتجديد المفاوضات، مضيفة أنه "من المتوقع أن يتم نقله إلى إسرائيل قريبًا".