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بريطانيا.. الملك تشارلز يُنقل للمستشفى بعد تعرضه لآثار جانبية لعلاج السرطان

12:52 ص الجمعة 28 مارس 2025

الملك تشارلز الثالث

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لندن (أ ب )

أعلن القصر الرئاسي البريطاني "باكنجهام"، في بيان، إنه تم نقل الملك تشارلز الثالث، أمس الخميس، إلى المستشفى للبقاء تحت المراقبة بعد تعرضه "لآثار جانبية مؤقتة" تتعلق بعلاج السرطان الذي يخضع له.

وتم إلغاء جميع ارتباطات تشارلز بعد ظهر يومي الخميس والجمعة.

وقال القصر: "عاد جلالة الملك الآن إلى كلارنس هاوس و كإجراء احترازي ، بناء على نصيحة طبية ، سيتم أيضًا إعادة جدولة برنامجه اليومي غدًا".

وأضاف أن : "جلالته يرغب في إرسال اعتذاره إلى جميع من قد يشعرون بالضيق أو خيبة الأمل نتيجة لذلك".

يشار إلى أن تشارلز (76 عامًا) ، يخضع للعلاج من نوع لم يكشف عنه من السرطان لأكثر من عام.

وواصل الملك أداء واجباته الحكومية، مثل مراجعة الأوراق الحكومية والاجتماع مع رئيس الوزراء، رغم أنه أخذ الراحة لبعض الوقت من الواجبات العامة.

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