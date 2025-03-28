أكسيوس: سلطنة عمان أخطرت أمريكا رسميًا بتسلمها رد إيران على رسالة ترامب

وكالات

نقل موقع "أكسيوس" عن مصدر مطلع، أن سلطنة عمان أخطرت الولايات المتحدة رسميًا بتسلمها رد إيران على رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال المصدر المطلع، إن سلطنة عمان أطلعت واشنطن على الرسالة التي تلقتها من إيران وستسلمها للبيت الأبيض خلال أيام.

وقبل ساعات، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن الرد الإيراني الرسمي على رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تم إرساله الأربعاء بالشكل المناسب من خلال سلطنة عمان.

وقال عراقجي، إن الرد الإيراني الرسمي تضمن شرحًا لوجهة نظر طهران بشأن الوضع الحالي ورسالة ترامب، مؤكدًا: "سياستنا لا تزال قائمة على عدم التفاوض المباشر في ظل الضغوط القصوى والتهديدات العسكرية".