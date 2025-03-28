وزير الخارجية الأمريكي: لا نريد حربًا مع الصين

وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، "نحتاج إلى بدائل للسفن الصينية ونحاول خلق سوق وطلب على بدائل لبناء تلك السفن".

وأضاف روبيو، "أنا أول من يعترف أن بلدنا ارتكب خطأ فادحًا بتقليص التصنيع والسماح بانتقاله لبلدان أخرى"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة لا تريد حربًا مع الصين "لكنهم لن يبنوا لنا سفنًا إذا وقعنا في مشكلة".

وتابع وزير الخارجية الأمريكي، "أعتقد أنه من الخطر أن تبني دولة واحدة في العالم جميع السفن"، لافتًا إلى أن هدف الرئيس دونالد ترامب أن تمتلك أمريكا القدرة على بناء سفن وألا يقتصر ذلك على الصين.