الجيش السوداني ينفي انسحاب الدعم السريع من الخرطوم بالاتفاق مع الحكومة

وكالات

أعلن الجيش السوداني، الخميس، أنه "طهر آخر جيوب مليشيا الدعم السريع في محلية الخرطوم"، مؤكدًا أنه لا صحة إطلاقًا لما تروجه المليشيا وأعوانها من أن انسحابهم كان بالاتفاق مع الحكومة السودانية.

وقال الجيش السوداني، في منشور على منصة "إكس"، إن حديث مليشيا الدعم السريع عن اتفاق مع الحكومة يفضحه هروبها المخزي وتركها لقتلاها ومعداتها.

بسم الله الرحمن الرحيم



القيادة العامة للقوات المسلحة



تعميم صحفي



الخميس 27 مارس 2025م



تمكنت قواتنا اليوم بفضل الله وتوفيقه من تطهير آخر جيوب لشراذم مليشيا آل دقلو الإرهابية بمحلية الخرطوم عنوةً واقتداراً.

كما ننوه إلى أنه لا صحة إطلاقاً لما تروج له المليشيا وأعوانها بأن… pic.twitter.com/AkK7jAIbQ9 — القوات المسلحة السودانية (@SudaneseAF) March 27, 2025

وأعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، الأربعاء، من داخل القصر الجمهوري تحرير العاصمة، قائلًا "انتهى الأمر، الخرطوم حرة وتحت سيطرة القوات المسلحة"، بعدما نزل بطائرته الخاصة في مطار الخرطوم الدولي لأول مرة منذ اندلاع الحرب مع قوات الدعم السريع في أبريل 2023. وفر الدعم السريع من العاصمة باتجاه الغرب.