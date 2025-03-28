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الجيش السوداني ينفي انسحاب الدعم السريع من الخرطوم بالاتفاق مع الحكومة

12:27 ص الجمعة 28 مارس 2025

الجيش السوداني

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وكالات

أعلن الجيش السوداني، الخميس، أنه "طهر آخر جيوب مليشيا الدعم السريع في محلية الخرطوم"، مؤكدًا أنه لا صحة إطلاقًا لما تروجه المليشيا وأعوانها من أن انسحابهم كان بالاتفاق مع الحكومة السودانية.

وقال الجيش السوداني، في منشور على منصة "إكس"، إن حديث مليشيا الدعم السريع عن اتفاق مع الحكومة يفضحه هروبها المخزي وتركها لقتلاها ومعداتها.

وأعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، الأربعاء، من داخل القصر الجمهوري تحرير العاصمة، قائلًا "انتهى الأمر، الخرطوم حرة وتحت سيطرة القوات المسلحة"، بعدما نزل بطائرته الخاصة في مطار الخرطوم الدولي لأول مرة منذ اندلاع الحرب مع قوات الدعم السريع في أبريل 2023. وفر الدعم السريع من العاصمة باتجاه الغرب.

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