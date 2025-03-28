رئيس الوزراء الكندي: أمريكا لم تعد شريكًا موثوقًا

وكالات

أعلن رئيس الوزراء الكندي الجديد مارك كارني، الخميس، أنه سيتحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اليومين المقبلين، وذلك للمرة الأولى منذ تولي كارني المنصب.

وقال كارني، إن ترامب تواصل مساء أمس الأربعاء لتحديد موعد المكالمة، مضيفًا "من الواضح أن الولايات المتحدة لم تعد شريكًا موثوقًا. لكن من الممكن استعادة بعض الثقة مع واشنطن من خلال مفاوضات شاملة".

وأشار إلى أن العلاقات القديمة مع واشنطن انتهت والتي كانت قائمة على التكامل الاقتصادي والتعاون العسكري، مؤكدًا أن كندا لن تنخرط في أي نشاط يؤثر على استقلالها الاقتصادي.

وفيما يتعلق بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسبة 25% على الواردات الكندية، قال رئيس الوزراء الكندي: "سنرد بقوة على الرسوم الجمركية وكل الخيارات مطروحة على الطاولة للدفاع عن بلدنا".

وتابع كارني، "معركة الرسوم الجمركية فُرضت علينا ولسنا من بدأها لكن سنخوضها بكل قوة"، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة تتخذ قرارات سريعة ومتعاقبة وكل منها يحتاج وقتًا لدراسة الرد عليه.

وذكر كارني، أن كندا قد نفرض رسومًا على قطاعات أمريكية استراتيجية منها الأدوية والخشب وأشباه الموصلات.

واختتم رئيس الوزراء الكندي قائلًا، "سأذهب إلى فرنسا وبريطانيا وهما شريكتان موثوقتان لبلدنا".