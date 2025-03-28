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الحوثيون: 4 غارات أمريكية على منطقة جربان في صنعاء باليمن

12:07 ص الجمعة 28 مارس 2025

غارات أمريكية على منطقة جربان

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وكالات

ذكرت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) اليمنية، أن الطيران الحربي الأمريكي استهدف بـ4 غارات منطقة جربان بمديرية سنحان في العاصمة اليمنية صنعاء.

وخلال الساعات الماضية، استهدفت 8 غارات أخرى منطقة جربان، فيما شنت القوات الأمريكية غارتين على قاعدة الديلمي الجوية شمال صنعاء.

كما شنت القوات الأمريكية سلسلة من الغارات استهدفت مناطق عدة في محافظة صنعاء، وفق ما أفادت به وسائل إعلام مقربة من الحوثيين.

وذكرت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، أن 4 غارات أمريكية استهدفت مقطعًا للأحجار في منطقة العرقوب بمديرية خولان، في محافظة صنعاء، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة شخصين آخرين.

وأضافت القناة أن 5 غارات أمريكية استهدفت منطقتي الخضم وجميمة رجام بمديرية بني حشيش في محافظة صنعاء.

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