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إعلام إسرائيلي: الجيش يقيم جاهزية قوات الاحتياط

12:01 ص الجمعة 28 مارس 2025

الجيش الاسرائيلي

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وكالات

أفادت القناة الـ 12 الإسرائيلية، بأن الجيش الإسرائيلي يبدأ إجراء تقييم بشأن جاهزية قوات الاحتياط مع مضي الحكومة في سن قوانين القضاء.

وقالت القناة الإسرائيلية، إن التقييم سببه رصد تراجع بالتزام قوات الاحتياط بالخدمة وزيادة الإحباط بسبب قوانين القضاء.

وأضافت أن قادة ميدانيون يقولون إن نسبة الملتزمين بالخدمة من جنود الاحتياط نحو 60 %.

ويقول مسؤول بالجيش الإسرائيلي، إن "جنود الاحتياط مرهقون ومن يدعي غير ذلك كاذب ونحن على الحافة"، وفق القناة الـ12.

وصادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الخميس، على تعديل قانون تشكيل لجنة اختيار القضاة، ما يعزز بشكل كبير السيطرة السياسية على تعيين القضاة، عقب نقاش عاصف استمر طوال الليل.

وأقر الكنيست التشريع، الذي يُغير تشكيل لجنة اختيار القضاة بأغلبية 67 صوتًا مقابل صوت واحد، بعد مقاطعة نواب المعارضة للتصويت النهائي وانسحابها من قاعة الكنيست احتجاجًا، وفق ما أفاد به موقع "تايمز أوف إسرائيل" العبري.

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