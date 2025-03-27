ديوان نتنياهو: رئيس الشاباك كان على علم بهجوم حماس في 7 أكتوبر

وكالات

صرح ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار، علم باحتمال الهجوم في الساعة 4:30 فجر 7 أكتوبر 2023 ولم يوقظ رئيس الوزراء.

وقال الديوان، "نتساءل لماذا لم يحذر رئيس الشاباك رؤساء البلدات الإسرائيلية من مغبة وقوع هجوم السابع من أكتوبر".

وقبل نحو أسبوع، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي إقالة رئيس الشاباك، مشيرًا إلى أن القرار جاء بسبب "انعدام الثقة المستمر الذي تفاقم بمرور الوقت"، إذ تصاعد الخلاف بين نتنياهو وبار على خلفية التحقيقات المتعلقة بهجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023.