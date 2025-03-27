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الهلال الأحمر الفلسطيني يدخل تل السلطان ويعلن استشهاد وفقدان 15 من الدفاع المدني

11:03 م الخميس 27 مارس 2025

الهلال الأحمر يدخل تل السلطان في رفح

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وكالات

أعلن الدفاع المدني الفلسطيني، اليوم الخميس، استشهاد قائد مهمة الدفاع المدني في حي تل السلطان بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، أنور العطار، وفقدان 14 شخصًا آخرين، بعد أن حاصرهم الاحتلال واستهدفهم.

وتمكنت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الخميس، من الدخول إلى منطقة تل السلطان بعد خمسة أيام من محاولات التنسيق للدخول إليها.

وقال الهلال الأحمر في بيان، إن طواقمه تمكنت من دخول تل السلطان بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، لمعرفة مصير تسعة من مسعفي الجمعية المفقودين، وفق ما أفاد به المركز الفلسطيني للإعلام.

وذكر البيان أن طواقم الهلال الأحمر انسحبت من تل السلطان، مؤكدًا أنه سيتم إعادة محاولة الدخول مرة أخرى يوم غد الجمعة، للمنطقة التي يتوغل فيها جيش الاحتلال منذ خمسة أيام ويمنع وصول طواقم الإسعاف وفرق الإنقاذ إليها.

وأظهرت صور أقمار صناعية، حصلت عليها الجزيرة، قيام جيش الاحتلال باحتجاز ومحاصرة ما لا يقل عن 5 مركبات تابعة للدفاع المدني والهلال الأحمر الفلسطيني في المنطقة الغربية من مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

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