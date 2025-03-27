الهلال الأحمر الفلسطيني يدخل تل السلطان ويعلن استشهاد وفقدان 15 من الدفاع المدني

وكالات

أعلن الدفاع المدني الفلسطيني، اليوم الخميس، استشهاد قائد مهمة الدفاع المدني في حي تل السلطان بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، أنور العطار، وفقدان 14 شخصًا آخرين، بعد أن حاصرهم الاحتلال واستهدفهم.

وتمكنت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الخميس، من الدخول إلى منطقة تل السلطان بعد خمسة أيام من محاولات التنسيق للدخول إليها.

انتشال جثمان الشهيــد أنور العطار، قائد مهمة الدفاع المدني في حي تل السلطان بمدينة رفح، حيث عَثر الهلال الأحمر على جثمانه فيما بقي 14 شخصاً من طواقم الإسعاف والإنقاذ في عِداد المفقودين بالمنطقة. pic.twitter.com/zLHFn1ZMEJ — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 27, 2025

وقال الهلال الأحمر في بيان، إن طواقمه تمكنت من دخول تل السلطان بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، لمعرفة مصير تسعة من مسعفي الجمعية المفقودين، وفق ما أفاد به المركز الفلسطيني للإعلام.

#عاجل .. الهلال الأحمر:



▪️نجحت اليوم طواقمنا بالدخول إلى منطقة تل السلطان في رفح بعد خمسة أيام من محاولات التنسيق للدخول إليها لمعرفة مصير 9 من مسعفي الجمعية المفقودين في المنطقة بعد أن تم حصارهم واستهدافهم من قوات الاحتلال



▪️واجه الفريق صعوبات أثناء البحث عن آثار شهداء في… — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 27, 2025

وذكر البيان أن طواقم الهلال الأحمر انسحبت من تل السلطان، مؤكدًا أنه سيتم إعادة محاولة الدخول مرة أخرى يوم غد الجمعة، للمنطقة التي يتوغل فيها جيش الاحتلال منذ خمسة أيام ويمنع وصول طواقم الإسعاف وفرق الإنقاذ إليها.

🚨لليوم الخامس على التوالي، لا يزال مصير تسعة من طواقم اسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني مجهولا عقب حصارهم واستهدافهم من قبل قوات الاحتلال في رفح .

🔴تعرب الجمعية عن بالغ قلقها بشأن سلامة طواقمها وتحمَل سلطات الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن مصيرهم.

📢تطالب الجمعية المجتمع… pic.twitter.com/ZaLcxmfdzh — PRCS (@PalestineRCS) March 27, 2025

وأظهرت صور أقمار صناعية، حصلت عليها الجزيرة، قيام جيش الاحتلال باحتجاز ومحاصرة ما لا يقل عن 5 مركبات تابعة للدفاع المدني والهلال الأحمر الفلسطيني في المنطقة الغربية من مدينة رفح جنوب قطاع غزة.