إيران تبعث بردها على رسالة ترامب عبر سلطنة عمان

وكالات

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن الرد الإيراني الرسمي على رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تم إرساله أمس الأربعاء بالشكل المناسب من خلال سلطنة عمان.

وأعلن عراقجي، أن الرد الإيراني الرسمي تضمن شرحًا لوجهة نظر طهران بشأن الوضع الحالي ورسالة ترامب، مؤكدًا: "سياستنا لا تزال قائمة على عدم التفاوض المباشر في ظل الضغوط القصوى والتهديدات العسكرية".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني، أن المفاوضات غير المباشرة كانت تجرى في عهد الرئيسين الإيرانيين السابقين حسن روحاني وإبراهيم رئيسي، مشيرًا إلى أن تلك المفاوضات يمكن أن تستمر كما كانت في الماضي.

وفي وقتٍ سابق من مارس الجاري، أعلنت إيران أنها تلقت رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجهة للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.

وفي 6 مارس الجاري، أعلن ترامب أنه أرسل رسالة إلى إيران، قائلًا إنه كتب في محتوى الرسالة: "آمل أن تتفاوضوا، لأنه إذا اضطررنا للتدخل عسكريًا، سيكون الأمر فظيعًا"، مشيرًا إلى أن التوصل إلى اتفاق جديد مع طهران لا يزال ممكنًا.