ترامب يعلن القبض على زعيم عصابة MS-13 الخطيرة

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن السلطات الأمنية اعتقلت زعيم عصابة MS-13 (مارا سالفاتروتشا) الخطيرة.

وقال ترامب على منصة "تروث سوشيال" التي يملكها، "لقد تم للتو القبض على قائد رئيسي لـ MS-13. لقد أصبح توم هومان (المسؤول عن أمن الحدود الأمريكية) نجمًا كبيرًا!".

ونقلت قناة "فوكس نيوز" عن مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي، أنه تم اعتقال المجرم المزعوم في ولاية فيرجينيا ويبلغ من العمر 24 عامًا.

وذكرت القناة أن السلطات ستكشف قريبًا عن اسم المشتبه به، مشيرة إلى أنه أحد القادة الثلاثة الرئيسيين لعصابة MS-13 في الولايات المتحدة.

وجماعة "مارا سلفاتروتشا" هى عصابة ذات أغلبية سلفادورية تنشط في كلٍ من الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية.

وكانت السلطات الأمريكية قد أدرجت "مارا سلفاتروتشا" في قائمة المنظمات الإرهابية الدولية، بجانب سبع جماعات إجرامية كبرى أخرى في أمريكا اللاتينية.