المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن يحذر من حرب شاملة ويدعو لحل سلمي

وكالات

حذر المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس جروندبرج، من أن استئناف حرب شاملة في اليمن لا يصب في مصلحة أي طرف وينبغي العمل على تفاديها.

وقال جروندبرج، إن السبيل لخفض التصعيد هو الدبلوماسية القائمة على الحوار والالتزام المتبادل، مشددًا على أنه ينبغي أن يواصل المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات موحدة لضمان حل سلمي ومستدام باليمن.

واختتم المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مساء اليوم الخميس، زيارته إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، وأطلع جروندبرج اللجنة السياسية والأمنية في الاتحاد الأوروبي على آخر المستجدات في اليمن.

ويتزامن تحذير المسؤول الأممي مع التصعيد الأخير الذي يشهده اليمن، إذ تشن الولايات المتحدة الأمريكية حملة عسكرية واسعة ضد جماعة أنصار الله (الحوثيين) اليمنية منذ منتصف مارس الجاري.