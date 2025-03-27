"من أكبر حلفائي".. ترامب يطلب من إليز ستيفانيك البقاء في منصبها بمجلس النواب

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه طلب من إليز ستيفانيك البقاء في منصبها بمجلس النواب بصفتها "من أكبر حلفائه".

وأضاف ترامب، "من الضروري أن نحافظ على جميع مقاعد الجمهوريين في الكونجرس"، موضحًا: "لا أريد المخاطرة بأي شخص آخر يترشح لمقعد ستيفانيك في مجلس النواب مع وجود أغلبية ضئيلة".

وسحب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ترشيح إليز ستيفانيك لمنصب سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالأمم المتحدة، قائلًا في منشور على منصة "تروث سوشال" اليوم الخميس، "لن أخاطر بترشيح ستيفانيك للأمم المتحدة فى ظل أغلبية ضئيلة بمجلس النواب".