إعلان

"من أكبر حلفائي".. ترامب يطلب من إليز ستيفانيك البقاء في منصبها بمجلس النواب

09:47 م الخميس 27 مارس 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه طلب من إليز ستيفانيك البقاء في منصبها بمجلس النواب بصفتها "من أكبر حلفائه".

وأضاف ترامب، "من الضروري أن نحافظ على جميع مقاعد الجمهوريين في الكونجرس"، موضحًا: "لا أريد المخاطرة بأي شخص آخر يترشح لمقعد ستيفانيك في مجلس النواب مع وجود أغلبية ضئيلة".

وسحب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ترشيح إليز ستيفانيك لمنصب سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالأمم المتحدة، قائلًا في منشور على منصة "تروث سوشال" اليوم الخميس، "لن أخاطر بترشيح ستيفانيك للأمم المتحدة فى ظل أغلبية ضئيلة بمجلس النواب".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترامب إليز ستيفانيك مجلس النواب الأمريكي الكونجرس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

مصرع 6 وإصابة 9 ركاب.. تفاصيل غرق غواصة سياحية على متنها 44 شخصًا بالغردقة
خفض دعم المواد البترولية 51.4%.. كيف ترتفع أسعار البنزين خلال 2025؟
رسمياً.. أول دولة تعلن عيد الفطر الإثنين 1 شوال