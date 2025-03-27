مصدر أمني إسرائيلي: إعادة الأسرى يتطلب إنهاء الحرب ونتنياهو يرفض ذلك

وكالات

نقلت قناة "كان" الإسرائيلية عن مصدر أمني، أن "إسرائيل لا تفعل كل ما بوسعها من أجل إعادة كل الأسرى، إذ تحاول إسرائيل إعادة من يمكنها إعادتهم لا البحث عن طريق لإرجاعهم جميعًا، وهذا مخجل".

وقال المصدر، إن أي صفقة تعيد الأسرى الـ59 جميعًا تتطلب إنهاء الحرب، وإسرائيل ترفض الإقدام على ذلك.

وأشار إلى أن مئات جنود الاحتياط أرسلوا خطابًا لرئيس الأركان يطالب بجدول زمني واضح للحرب في قطاع غزة.

وأضاف المصدر الأمني، أن جنود وضباط بالاحتياط قالوا لرئيس الأركان إن الوقت ليس في صالح الجيش ويجب تحديد وقت لتحقيق المهام.