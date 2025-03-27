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الأونروا: الجوع يتزايد في غزة ويلوح بالأفق خطر انتشار الأمراض

09:19 م الخميس 27 مارس 2025

فيليب لازاريني

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وكالات

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، فيليب لازاريني، إنه لم تدخل أي مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة منذ أكثر من 3 أسابيع، مشيرًا إلى أن هذه أطول فترة ظل فيها القطاع بدون أي إمدادات منذ بدء الحرب.

وذكر لازاريني، أن الآباء لا يستطيعون إيجاد طعام لأطفالهم والمرضى بلا دواء في غزة، موضحًا أن الجوع يتزايد في القطاع الفلسطيني بينما يلوح في الأفق خطر انتشار الأمراض ويستمر القصف الإسرائيلي.

وأضاف أن أكثر من 140 ألف شخص في غزة اضطروا إلى النزوح بسبب أوامر الإخلاء التي أصدرتها إسرائيل.

وشدد المفوض العام لوكالة الأونروا، على أنه يجب إطلاق سراح جميع الأسرى ووقف القصف واستئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

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