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إعلام إسرائيلي: مقترح جديد يجري طرحه حول صفقة وقف إطلاق النار بغزة

09:14 م الخميس 27 مارس 2025

عيدان أليكساندر

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وكالات

أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية، بأن مقترح جديد يجري طرحه حول صفقة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرة إلى أن المقترح يشمل الإفراج عن الأسير الإسرائيلي الأمريكي عيدان أليكساندر.

وقالت القناة الإسرائيلية، إنه مقابل الإفراج عن عيدان، يدعو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصيًا وبشكل علني لتجديد المفاوضات، مضيفة أنه "من المتوقع أن يتم نقله إلى إسرائيل قريبًا".

وفي وقتٍ سابق من مارس الجاري، وافقت حركة حماس على الإفراج عن الأسير عيدان ألكسندر (21 عامًا)، لكنها قالت إنها لن تفرج عن ألكسندر وأربعة جثامين لأسرى آخرين مزدوجي الجنسية إلا إذا قامت إسرائيل بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار القائم في غزة، واصفة إياه بأنه "اتفاق استثنائي" يهدف إلى إعادة الهدنة إلى المسار مجددًا.

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