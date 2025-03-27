الشرطة الإسرائيلية: مظاهرات الحريديم تحولت للإخلال بالنظام
08:53 م الخميس 27 مارس 2025
وكالات
قالت الشرطة الإسرائيلية، إن احتجاجات اليهود المتدينين (الحريديم) على الخدمة العسكرية تحولت إلى إخلال بالنظام واعتداء على أفراد الشرطة.
وأضافت الشرطة، أن "المتزمتون المعارضون للخدمة العسكرية أغلقوا الشوارع و رشقوا الحافلات وأفراد الشرطة بالحجارة".
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن مواجهات عنيفة وقعت بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين من الحريديم خرجوا احتجاجًا على التجنيد بالجيش.
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