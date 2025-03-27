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الشرطة الإسرائيلية: مظاهرات الحريديم تحولت للإخلال بالنظام

08:53 م الخميس 27 مارس 2025

الشرطة الإسرائيلية

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وكالات

قالت الشرطة الإسرائيلية، إن احتجاجات اليهود المتدينين (الحريديم) على الخدمة العسكرية تحولت إلى إخلال بالنظام واعتداء على أفراد الشرطة.

وأضافت الشرطة، أن "المتزمتون المعارضون للخدمة العسكرية أغلقوا الشوارع و رشقوا الحافلات وأفراد الشرطة بالحجارة".

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن مواجهات عنيفة وقعت بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين من الحريديم خرجوا احتجاجًا على التجنيد بالجيش.

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