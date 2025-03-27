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نتنياهو: دولتنا الآن صارت قوية وقادرة على الدفاع عن نفسها

07:13 م الخميس 27 مارس 2025

بنيامين نتنياهو

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وكالات

أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن مستقبل المجتمعات الحرة يعتمد على جهودها في مواجهة معاداة السامية، مشيرًا إلى أن من يعادون اليهود لا يستهدفون إسرائيل فقط، بل يسعون أيضًا لهدم الدول العربية المعتدلة.

وقال نتنياهو، خلال تصريحات له، إن هجوم 7 أكتوبر شكّل مفاجأة كبيرة، وأثار اعتقادًا لدى البعض بأن إسرائيل دولة هشة. كما أعرب عن استيائه مما وصفه بتزايد مظاهر معاداة السامية في الإعلام والجامعات الأمريكية، معتبرًا ذلك دعمًا لحركة حماس.

وأضاف أن إسرائيل تعمل على تغيير ملامح الشرق الأوسط، وتسعى لضمان مستقبل جديد للمنطقة، مشددًا على التزام حكومته بإعادة جميع الأسرى في غزة.

كما أشار إلى أن إسرائيل أصبحت اليوم قوية وقادرة على الدفاع عن نفسها، وفقًا لما توقعه تيودور هرتزل في عام 1890.

واختتم نتنياهو تصريحاته بالإشارة إلى احتجاج بلاده على قيام عميد إحدى الجامعات الأمريكية المرموقة بدعوة طالب مؤيد لحماس لإلقاء كلمة في الجامعة.

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نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل الأسرى في غزة حماس
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