القنصلية الروسية تكشف تفاصيل جديدة حول ركاب الغواصة الغارقة في مصر

( د ب أ )

أعلنت القنصلية الروسية اليوم الخميس أن جميع ركاب الغواصة السياحية التي غرقت بمحافظة البحر الأحمر الساحلية الواقعة في جنوب شرق مصر ، هم مواطنون روس .

وقالت القنصلية الروسية في الغردقة، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فييسبوك اليوم، إن هناك 45 سائحًا بمن فيهم قاصرون كانوا على متن باتيسكاف "سندباد" تعرض لحادث سير وقع على بعد كيلومتر من شاطيء الفندق الذي يحمل نفس الاسم ، مشيرة إلى أن جميعهم مواطنون روس .

وأشارت إلى أنه تم إنقاذ معظم الركاب الذين كانوا على متنها ونقلهم إلى فنادقهم ومستشفياتهم بالغردقة، لافتة إلى أن صحتهم ليست مصدر قلق.

وكشفت القنصلية عن أن أربعة أشخاص قتلوا، موضحة أنه يتم تحديد مصير العديد من السياح.

ووفق مصادر طبية وأمنية، لقي ستة سياح أجانب حتفهم وأصيب تسعة آخرون، بينهم أربع حالات خطرة في غرق غواصة سياحية خلال رحلة بحرية.. لمشاهدة الشعاب المرجانية في الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

وقالت المصادر، لوكالة الانباء الألمانية ( د ب أ ) ، إنه جرى انتشال الجثث الست وجار تحديد جنسياتهم ، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ نجحت في إنقاذ 29 شخصًا كانوا على متن الغواصة التي تحمل اسم "سندباد" وتقل 45 راكبًا من جنسيات مختلفة.

وكشفت المصادر عن أن الغواصة السياحية غرقت أمام أحد الفنادق الشهيرة بالغردقة، مشيرة إلى أن جميع الأجهزة تتابع الموقف حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لأقرب منطقة للحادث.