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برنامج الأغذية: النشاط العسكري بغزة يعيق عمليات الإغاثة

05:26 م الخميس 27 مارس 2025

برنامج الأغذية العالمي

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وكالات

حذر برنامج الأغذية العالمي من تفاقم أزمة الجوع في قطاع غزة، مشيرًا إلى اقتراب نفاد مخزونات الغذاء بسبب عدم دخول أي إمدادات منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.

وأكد البرنامج أن الكميات المتاحة تكفي لمدة أسبوعين فقط، ما يعرض مئات الآلاف لخطر الجوع الشديد وسوء التغذية.

وأشار البرنامج إلى أن العمليات العسكرية المكثفة تعرقل وصول المساعدات الإنسانية بشكل كبير، وتشكل تهديدًا لحياة عمال الإغاثة.

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