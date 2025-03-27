برنامج الأغذية: النشاط العسكري بغزة يعيق عمليات الإغاثة
05:26 م الخميس 27 مارس 2025
وكالات
حذر برنامج الأغذية العالمي من تفاقم أزمة الجوع في قطاع غزة، مشيرًا إلى اقتراب نفاد مخزونات الغذاء بسبب عدم دخول أي إمدادات منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.
وأكد البرنامج أن الكميات المتاحة تكفي لمدة أسبوعين فقط، ما يعرض مئات الآلاف لخطر الجوع الشديد وسوء التغذية.
وأشار البرنامج إلى أن العمليات العسكرية المكثفة تعرقل وصول المساعدات الإنسانية بشكل كبير، وتشكل تهديدًا لحياة عمال الإغاثة.
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