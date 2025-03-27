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وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية تشطب 10 آلاف وظيفة

05:10 م الخميس 27 مارس 2025

وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية

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واشنطن - (أب)

أعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية اليوم الخميس شطب 10 آلاف وظيفة ضمن خطة كبيرة لإعادة الهيكلة.

وتتولى الوزارة مسؤولية رصد الأمراض المعدية والتفتيش على الأغذية والمستشفيات والإشراف على برامج التأمين الصحي لحوالي نصف سكان البلاد. وذكرت الوزارة أنها ستخفض قوتها العاملة من 82 ألفا إلى 62 ألفا.

ويضم خفض الوظائف عمليات تسريح وتقاعد مبكر واستقالة طوعية شجعت عليها عروض مالية لإدارة الرئيس دونالد ترمب، وشملت عمليات التسريح 10 آلاف موظف، وترك الـ 10 آلاف موظف الآخرين بالوزارة عن طريق التقاعد المبكر والعروض المالية.

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