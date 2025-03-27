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ماكرون: قوة العمل المقترحة بأوكرانيا لم تنل موافقة جميع الحلفاء الأوروبيين

05:00 م الخميس 27 مارس 2025

إيمانويل ماكرون

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باريس - (أب)

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس، إن الاقتراح الخاص بنشر قوة مسلحة فى أوكرانيا لدعم صفقة سلام في نهاية المطاف لم ينل موافقة كل حلفاء أوكرانيا الأوروبيين، مشيرا إلى أن البعض فقط أعرب عن رغبته فى المشاركة بها.

وأضاف ماكرون:" ليس إجماعا" وقال:"إننا لا نحتاج إلى إجماع لتحقيق ذلك".

وأوضح ماكرون أن فرنسا وبريطانيا، اللتين تقودان هذه المبادرة، سوف تمضيان قدما في العمل بشأن هذه القوة المقترحة.

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