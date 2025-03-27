بعدما سألتها عن تسريبات "سيجنال".. نائبة أمريكية لمراسلة صحفية: عودي إلى بلدك

وكالات

أثارت النائبة الأمريكية مارجوري تايلور جرين، ردود فعل غاضبة بسبب حديثها مع المراسلة الصحفية لشبكة "سكاي نيوز"، أمس الأربعاء.

ودار الحديث بين النائبة عن ولاية جورجيا والمراسلة، حول تسريبات مجموعة "سيجنال" التي استخدمها مسؤولون أمريكيون رفيعو المستوى لمناقشة الهجمات على اليمن.

وطرحت المراسلة مارثا كيلنر، ذات الأصول البريطانية سؤالا بشأن استهداف المباني المدنية، قائلة: "هل يجب على وزير الدفاع.."، غير أن جرين قاطعتها وشنت هجوما لفظيا عليها قائلة: "ارجعي إلى بلدك".

وتابعت جرين: "لم نعد نهتم برأيك أو تقاريرك الصحفية"، متطرقة إلى ما تواجهه بريطانيا من مشكلات في الهجرة، قائلة: "لما لا تعودين إلى بلدك فلديكم مشكلة ضخمة مع الهجرة؟ عليك الاهتمام بحدود بلدك.. هل تهتمين ببلدك؟ ماذا عن النساء اللاتي يُغتصبن من قِبل المهاجرين؟"

"عودي إلى بلدك واهتمي بحدودكم".. النائبة الأميركية مارجوري تايلور غرين تواجه مراسلة بريطانية بتصريحات قاسية خلال مؤتمر صحفي.#الميادين pic.twitter.com/zNdfBuqfpu — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) March 27, 2025

استمرت المراسلة البريطانية في طرح الأسئلة حول تسريبات "سيجنال"، متجاهلة تعليقات النائبة الأمريكية التي أصرت على رفضها الرد على الأسئلة حول "سيجنال"، قبل أن تخبر كيلنر أن "المناقشة انتهت"، ما أدى إلى تصعيد الموقف.

تسببت تصريحات جرين، في موجة من ردود الفعل الغاضبة؛ إذ اعتبر متابعون على وسائل التواصل الاجتماعي، تعليقها غير لائق ومعاد للأجانب.

وكان جيفري جولدبرج، رئيس تحرير مجلة "ذي أتلانتيك" الأمريكية، كشف عن خطط الإدارة الأمريكية للضربات على الحوثيين في اليمن، عبر مجموعة دردشة جماعية على تطبيق "سيجنال"، مشيرا إلى أنه أُضيف إليها عن طريق الخطأ.