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ردًا على ترامب.. البرلمان الأوروبي يدرس فرض رسوم على عمالقة التكنولوجيا الأمريكية

04:06 م الخميس 27 مارس 2025

البرلمان الأوروبي

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بروكسل - (د ب أ)

ًصرح البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، أنه يبحث فرض رسوم جمركية على شركات التكنولوجيا الأمريكية، مثل جوجل وأمازون ونتفليكس، ردا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء، بشأن فرض رسوم جمركية على السيارات.

وقال بيرند لانج، رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي، في بيان اليوم الخميس: "يجب أن يتم طرح مسألة فرض رسوم جمركية على الخدمات الرقمية، حيث تحظى الولايات المتحدة بفائدة سوقية كبيرة في الاتحاد الأوروبي".

وأضاف: "إذا هاجمت الولايات المتحدة مصالحنا الاقتصادية الأساسية بصورة غير قانونية، يتعين على الاتحاد الأوروبي بحث اتخاذ إجراءات مضادة ذات أهداف محددة - حتى لو أثرت على المصالح الاقتصادية للولايات المتحدة".

وأشار لانج، وهو ديمقراطي اشتراكي، إلى الأعداد الهائلة من مستخدمي الخدمات الأمريكية داخل الاتحاد الأوروبي.

ومن جانبه، هدد ترامب الاتحاد الأوروبي وكندا، بفرض رسوم جمركية أوسع نطاقا مما كان مقررا في السابق، إذا اتفق الاثنان على إلحاق ضرر اقتصادي بالولايات المتحدة.

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