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رغم تصريحات ترامب.. إيران تؤكد إبقاء باب الحوار مفتوحًا مع واشنطن

03:48 م الخميس 27 مارس 2025

علم ايران

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(وكالات)

صرح مستشار المرشد الأعلى الإيراني كمال خرازي، أن إيران لا تزال منفتحة على حل الخلافات مع الولايات المتحدة، قائلًا إن طهران لا تزال لم تغلق الباب تمامًا أمام إمكانية حل الخلافات مع واشنطن عن طريق مفاوضات غير مباشرة.

ورفضت إيران تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي لوح بخيارين أمام طهران: التوصل إلى اتفاق أو مواجهة عواقب عسكرية.

وفي ردود أفعال على تصريحات ترامب، وصف المرشد الأعلى علي خامنئي رسالة ترامب بأنها مخادعة، فيما شدد وزير الخارجية عباس عراقجي على أن أي مفاوضات غير واردة ما دامت واشنطن مستمرة في سياسة "الضغط الأقصى".

في المقابل، جاءت تصريحات خرازي أكثر مرونة، حيث قال في حديث نقلته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية: "إيران لم تغلق جميع الأبواب، وهي مستعدة لإجراء مفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة لدراسة موقفها، وتحديد شروطها، واتخاذ القرار المناسب".


يشكل البرنامج النووي الإيراني جوهر الخلاف بين طهران وواشنطن. فمنذ أن انسحب ترامب من الاتفاق النووي لعام 2015 خلال ولايته الأولى تصاعد التوتر، إذ فرضت واشنطن عقوبات مشددة على إيران، متهمة إياها بالسعي لتطوير أسلحة نووية تحت ستار برنامج مدني.

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