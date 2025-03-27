استقالة أول امرأة تتولى رئاسة البنك المركزي السوري

(وكالات)

أعلنت ميساء صابرين، محافظة البنك المركزي السوري، اليوم الخميس، استقالتها من منصبها في خطوة تعد الأولى من نوعها لامرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ البلاد، وفقًا لما أوردته وكالة أنباء "رويترز".

وذكر مسؤول سوري ومصدر مالي لـ "رويترز" أن تعيين خليفتها سيتم فور تشكيل الحكومة الجديدة خلال الأيام المقبلة.

وشغلت ميساء صابرين منصب نائب محافظ البنك المركزي قبل أن تتولى مسؤولية القائم بأعمال المحافظ في ديسمبر 2024، خلفًا لـ محمد عصام هزيمة. وجاء تعيينها في ظل الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد بعد الهجوم المفاجئ الذي شنته قوات المعارضة وأدى إلى الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر.

وخلال فترة توليها المنصب، أكدت صابرين أن البنك المركزي يمتلك احتياطات مالية كافية لضمان دفع رواتب الموظفين، بعد أن أعلنت الحكومة عن زيادة الأجور بنسبة 400%.