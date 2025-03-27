الدنمارك تُدين ما وصفته بت"تصعيد" ترامب لخطابه بشأن جرينلاند

كوبنهاجن – (أ ش أ)

أدان وزراء الحكومة الدنماركية ما وصفوه بتصعيد الرئيس دونالد ترامب لخطابه يوم الخميس، وأشادوا بصمود سكان جرينلاند في وجه الضغوط الأمريكية للسيطرة على الجزيرة القطبية الشمالية.

وأكد ترامب، في تصريح للصحفيين يوم الأربعاء، رغبته في السيطرة على جرينلاند، وهي إقليم دنماركي شبه مستقل، مؤكدًا على حاجة الولايات المتحدة إلى هذه الجزيرة ذات الموقع الاستراتيجي لضمان أمن واشنطن على المستويين الوطني والدولي.

وقال "لذا، أعتقد أننا سنذهب إلى أبعد مدى ممكن.. نحن بحاجة إلى جرينلاند، والعالم بحاجة إلى وجودنا فيها، بما في ذلك الدنمارك" كما أوردت القناة "بي أف أم تي في" الفرنسية.

ووصف وزير الدفاع الدنماركي، ترويلز لوند بولسن، تصريحات ترامب بأنها تصعيد.

وقال للصحفيين في كوبنهاجن اليوم الخميس "هذه التصريحات القوية للغاية حول حليف وثيق لا تُناسب الرئيس الأمريكي"، مضيفا "أحتاج إلى التعبير بوضوح عن رفضي لما أعتبره تصعيدًا من الجانب الأمريكي"، وتابع قائلا "إن الخطاب المتشدد بعيد المنال تمامًا".

ومن المقرر أن يزور نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، القاعدة العسكرية الأمريكية في بيتوفيك شمال جرينلاند يوم الجمعة.

ومع ذلك، أُلغيت خطة سابقة لزيارة زوجته أوشا لسباق زلاجات الكلاب الشهير وسط احتجاجات محلية.

ويعارض جميع سكان جرينلاند تقريبًا الانضمام إلى الولايات المتحدة، وفقًا لاستطلاعات الرأي، في الأسابيع الأخيرة، نظم المتظاهرون المناهضون لأمريكا بعضًا من أكبر المظاهرات التي شهدتها الجزيرة على الإطلاق.

وقال بولسن إن الأمر متروك لشعب جرينلاند لتحديد مستقبل، وأشادت رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن بسكان الجزيرة، التي يبلغ عدد سكانها 57 ألف نسمة.

وكتبت في منشور على فيسبوك "الاهتمام كبير والضغط كبير، ولكن في أوقات كهذه، تُظهر قوة شخصيتك"، وقالت: "لم تسمحوا بأن يتم ترهيبكم.. لقد دافعتم عن أنفسكم، وأظهرتم ما تُمثلونه.. هذا محل احترامي العميق".

وأثارت زيارة أوشا فانس التي كان من المُزمع إجراؤها لفعالية زلاجات الكلاب خلافًا دبلوماسيًا بين كوبنهاجن وواشنطن، ورحبت الحكومة الدنماركية بإلغاء الزيارة في نهاية المطاف.