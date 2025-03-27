في ظل مخاطر الحرب.. أوروبا توجّه مواطنيها بتخزين مؤن تكفي لثلاثة أيام

بروكسل – (أ ش أ)

دعا الاتحاد الأوروبي العائلات والأسر في الدول الأعضاء إلى ضرورة الاحتفاظ بمخزون من مواد أساسية وغذائية تكفي لمدة لا تقل عن 3 أيام أثناء الأزمات، وذلك في إطار خطوات جديدة لتعزيز أمنه، مدفوعاً بضبابية المشهد الجيوسياسي بوجه عام.

وتقول صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية إن النهج الصدامي لإدارة الرئيس دونالد ترامب تجاه أوروبا، جميعها، دفع القارة بوجه عام إلى إعادة التفكير بشأن هشاشتها وزيادة إنفاقها على الدفاع والأمن.

وتأتي المبادرة الجديدة في ضوء تهديدات الكوارث الطبيعية التي تشمل الفيضانات وحرائق الغابات والمناطق البرية التي يؤججها التغير المناخي، والمخاطر الاجتماعية كالأزمات المالية.

كما حذرت المفوضية الأوروبية، من أن أوروبا تواجه تهديدات متصاعدة "تشمل إمكان حدوث غزو مسلح ضد دول أعضاء"، جاء ذلك في خطة مؤلفة من 30 خطوة، وموجهة للعواصم الـ27 للدول الأعضاء، وتستهدف زيادة جاهزيتها لمواجهة الأزمات وسبل التخفيف منها.

وذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن "الأوضاع الجديدة تستلزم مستوى جديداً من الجاهزية في أوروبا.

وصُممت الخطة كجرس تنبيه لبعض العواصم التي تفتقر لقدرات الاستجابة في الأزمات.

ودعت الخطة أيضاً إلى "تخزين كميات من الأدوات والمواد الأساسية"، علاوة على تطبيق تدابير لضمان استمرارية الخدمات مثل الرعاية الصحية، وإمدادات المياه، والاتصالات حال اندلاع صراع أو وقوع كارثة.

واستشهدت المبادرة بتحذير أطلقه رئيس فنلندا السابق، ساولي نينيستو، في تقرير للاتحاد الأوروبي في أكتوبر الماضي بأن أوروبا اعتبرت أن أمنها مضموناً منذ نهاية الحرب العالمية، لكنها الآن باتت معرضة للخطر.

ويقول نائب رئيسة المفوضية لشؤون السياسية الخارجية والأمنية، كاجا كالاس، "نواجه عدداً متزايداً من التحديات الأمنية الخارجية وعدداً متنامياً من الهجمات الهجينة، ومن الواضح أن أوروبا لابد أن تكون أقوى على كل الجبهات وفي مستويات المجتمع كافة، ودائماً، من الأفضل منع حدوث الأزمات بدلا من التعامل مع عواقبها".