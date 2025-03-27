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الحوثيون: استهدفنا مطار بن جوريون وهدفًا عسكريًا في يافا بصاروخين

02:50 م الخميس 27 مارس 2025

الحوثيون يستهدفون مطار بن جوريون

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وكالات

قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن يحيى سريع، الخميس، إن الجماعة استهدفت مطار بن جوريون في يافا المحتلة بصاروخ باليستي.

كذلك، أشار سريع إلى أن الجماعة اليمنية الموالية لإيران قصفت هدفا عسكريا في منطقة يافا بصاروخ فرط صوتي، مؤكدا استمرار الحوثيين في منع الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي.

وأوضح سريع، أن الحوثيين نفذوا عملية مشتركة ضد قطع بحرية معادية بالبحر الأحمر وعلى رأسها حاملة الطائرات الأمريكية ترومان.

وأعلنت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الخميس، توقف حركة الملاحة الجوية في مطار بن جوريون شرق تل أبيب.

وأكدت الصحيفة العبرية، توقف عمليات الإقلاع والهبوط في مطار بن جوريون، مشيرة إلى أن طائرات كانت تستعد للهبوط تحوم في الجو.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، الخميس، إن صفارات الإنذار تدوي في مدن وسط إسرائيل، مشيرة إلى أن صفارات الإنذار تدوي في مناطق تل أبيب والقدس ووسط إسرائيل عقب إطلاق صاروخ من اليمن.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن صفارات الإنذار تدوي في مناطق واسعة في إسرائيل للتحذير من صاروخ أطلق من اليمن.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بسماع دوي انفجارات في القدس، مؤكدة اعتراض صاروخين أطلقا من اليمن.

وذكرت قيادة الجبهة الداخلية، أن صفارات الإنذار تدوي في 255 بلدة في أنحاء إسرائيل.

وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، بأن ملايين الإسرائيليين دخلوا الملاجئ عند الظهر بعد إطلاق صاروخين من اليمن.

وأعلنت هيئة البث العبرية، إصابة شخص نتيجة خروجه من سيارته فور إطلاق صفارات الإنذار.

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مطار بن جوريون الحوثيون اليمن صاروخ باليستي
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