بسبب هجوم محتمل.. إلغاء زيارة وزيري الداخلية الألماني والنمساوي إلى سوريا

وكالات

ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، الخميس، أن وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر ونظيرها النمساوي جيرهارد كارنر، ألغيا زيارة كانت مقررة إلى سوريا قبل وقت قصير من بدء رحلتهما انطلاقا من الأردن إلى دمشق اليوم الخميس.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية، إنه تم إلغاء الزيارة بسبب تحذيرات من السلطات الأمنية بشأن تهديد إرهابي.

وأشار المتحدث، إلى أن التهديد المحتمل الوشيك للوفد الوزاري وقوات الأمن كان غير مسؤول، موضحا أنه لم يكن من المستبعد أن يكون مرتبطا بالوفد الألماني النمساوي.

وكان من المقرر، أن تجري فيزر وكارنر، محادثات في دمشق مع مسؤولين من الأمم المتحدة عن شؤون اللاجئين والطفولة، فضلا عن محادثات مع وزيري الداخلية والخارجية في الإدارة السورية الجديدة.