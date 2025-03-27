الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخين أُطلقا من اليمن

(وكالات)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، تمكنه من اعتراض صاروخين أُطلقا من اليمن، مشيرة إلى أن شظاياهما سقطت في مدينة حيفا شمال البلاد.

وأكدت نجمة داوود الحمراء أنه "حتى الآن، لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات مباشرة، باستثناء حالات الهلع وبعض الإصابات الطفيفة أثناء توجه المواطنين إلى المناطق المحمية".

من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الإنذارات الصاروخية التي دوت في مناطق مختلفة من البلاد جاءت نتيجة إطلاق صاروخين من اليمن، مشيرًا إلى أن القوات الإسرائيلية نجحت في اعتراضهما قبل دخولهما الأجواء الإسرائيلية.