"ربما كان سكرانًا".. جدل في الكونجرس بسبب وزير الدفاع الأمريكي بعد تسريبات "سيجنال"

وكالات

شهدت جلسة الاستماع في أزمة تسريبات "سيجنال"، الخميس، جدلا كبيرا بين عضو الكونجرس جيمي جوميز ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف.

وتسبب تلميح عضو الكونجرس، إلى احتمال أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث كان في "حالة سُكر" حينما أرسل تفاصيل الضربة الأمريكية على الحوثيين عبر تطبيق "سيجنال"، في إثارة غضب مدير وكالة الاستخبارات المركزية.

وأشار جوميز، إلى أن ما وصفها بـ"عادات الشرب" ربما تسببت في الأزمة، موجّها سؤاله لمديرة الاستخبارات الوطنية تولسي جابارد، التي أكدت عدم معرفتها العادات الشخصية لوزير الدفاع.

كذلك، وجّه جوميز السؤال نفسه لراتكليف، الذي رد بغضب قائلا: "أظنه سؤالًا مسيئا.. الإجابة هي لا"، ما تسبب في حالة جدل وصراخ بين الطرفين.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إن مستشار الأمن القومي مايك والتز هو من تحمل المسؤولية عن حادث تطبيق سيجنال، مشيرا إلى أن من الوارد أن خللا ما اعترى التطبيق.

وأكد ترامب، أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث يقوم بعمل رائع وتسريبات تطبيق سيجنال هي من بين أعمال المطاردة.

ووجّه السيناتور الديمقراطي آدم شيف يوجه رسالة إلى المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي جابارد بشأن مراسلات سيجنال.

وعبّر شيف في رسالته، عن قلقه الشديد لمشاركة ويتكوف وجابارد من خارج البلاد في مراسلات تضمنت معلومات حساسة عبر تطبيق تجاري.

وخاطب شيف المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، متسائلا: "عليك الإجابة عما إذا فتحت مراسلات سيجنال خلال اجتماعك مع بوتين في الكرملين".

من جانبه، أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، أنه لم يُكشف عن أي وحدات أو مواقع أو طرق أو مسارات طيران أو مصادر أو أساليب عبر تطبيق سيجنال.

وأوضح هيجسيث، أن "لم نشارك أي خطط للحرب وذي أتلانتك (مجلة) غيرت تعبير خطط الحرب إلى خطط الهجوم"، مؤكدا أن "وظيفتي تقديم تحديثات عامة لفريق الإدارة وإخبار الجميع وهذا ما قمت به".

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، لقناة "فوكس نيوز"، "لم تكن هناك معلومات سرية بمحادثة سيجنال، وأفضل عدم الكشف عن الدردشة".

وأضاف والتز، "لم ألتق أبدًا الصحفي الذي أُضيف عن طريق الخطأ إلى مجموعة الدردشة في تطبيق سيجنال"، معلنًا عن إجراء تحقيق في كيفية دعوة رئيس تحرير مجلة "ذا أتلانتيك" جيفري جولدبردج للانضمام للمحادثة.

وكشف جولدبرج، الاثنين، عن إضافته عن طريق الخطأ إلى مجموعة دردشة سرية على تطبيق "سيجنال" تضم مستشار الأمن القومي مايك والتز، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ونائب الرئيس جيه دي فانس، وكان كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية يناقشون خلالها خططًا عسكرية سرية للهجوم على جماعة الحوثي في اليمن.

ووفق جولدبرج، فإنه تلقى في 11 مارس، طلب اتصال على تطبيق "سيجنال" من مستخدم تم تعريفه باسم مايك والتز، مستشار الأمن القومي الأمريكي.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي براين هيوز، "يبدو في هذا الوقت أن سلسلة الرسائل المذكورة في المقال أصلية، ونحن نحقق في كيفية إضافة رقم عن طريق الخطأ".