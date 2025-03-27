السجن 24 عامًا لتونسي انضم إلى "داعش" في ليبيا

تونس - (د ب أ)

أصدرت محكمة تونسية متخصصة في قضايا الإرهاب حكما بسجن تونسي 24 عاما لانتمائه الى فرع تنظيم "داعش" المتطرف في ليبيا.

ويواجه الموقوف التونسي تهما بتلقي تدريبات ضمن تنظيم إرهابي والانتماء له وتكفير الدولة ومؤسساتها.

وبحسب المعلومات ، التي نشرتها اذاعة "موزاييك" الخاصة اليوم الخميس، فإن المتهم سافر إلى ليبيا منذ 2013 وتلقى هناك تدريبات في معسكرات تنظيم أنصار الشريعة على استعمال الأسلحة وتفكيكها وتركيبها، كما تلقى أيضا تدريبات على استعمال المتفجرات والأحزمة الناسفة.

وأضافت أن المتهم التحق إثر ذلك بأحد معسكرات تنظيم داعش الذي كان يسيطر على مساحات في ليبيا في تلك الفترة، حيث عرض عليه قائد المعسكر مبلغا ماليا للالتحاق بداعش سوريا للقتال هناك.

وكان هناك بالفعل عدد يعد بالآلاف من التونسيين الذين تم استقطابهم للقتال في صفوف الكتائب الاسلامية في سوريا ضد نظام بشار الأسد قبل سقوطه في 2024.