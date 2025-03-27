بسبب هجوم صاروخي من اليمن.. صفارات الإنذار تدوي في 255 بلدة إسرائيلية

وكالات

قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، الخميس، إن صفارات الإنذار تدوي في مدن وسط إسرائيل، مشيرة إلى أن صفارات الإنذار تدوي في مناطق تل أبيب والقدس ووسط إسرائيل عقب إطلاق صاروخ من اليمن.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن صفارات الإنذار تدوي في مناطق واسعة في إسرائيل للتحذير من صاروخ أطلق من اليمن.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بسماع دوي انفجارات في القدس، مؤكدة اعتراض صاروخين أطلقا من اليمن.

وذكرت قيادة الجبهة الداخلية، أن صفارات الإنذار تدوي في 255 بلدة في أنحاء إسرائيل.

وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، بأن ملايين الإسرائيليين دخلوا الملاجئ عند الظهر بعد إطلاق صاروخين من اليمن.

وأعلنت هيئة البث العبرية، إصابة شخص نتيجة خروجه من سيارته فور إطلاق صفارات الإنذار.