بعد استشهاده.. حماس تنعي القيادي عبد اللطيف القانوع بعد استهدافه في جباليا

(وكالات)

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، استشهاد الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، جراء قصف إسرائيلي استهدفه بشكل مباشر في مدينة جباليا شمالي قطاع غزة، فجر اليوم وذلك وفق ما أعلنت الحركة في بيان رسمي.

وقالت "حماس" في بيانها إن القانوع "ارتقى شهيدًا في استهداف إسرائيلي مباشر، أثناء تواجده في إحدى الخيام شمالي القطاع"، مؤكدةً أنه ظل صامدًا في غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي حتى لحظة استشهاده.

وأضافت الحركة أن القانوع كان مثالًا للثبات والتفاني في خدمة قضيته، حيث دافع عن حقوق الشعب الفلسطيني بعدالة، رغم التهديدات والمخاطر التي تعرض لها خلال الحرب المستمرة على القطاع.

وأكدت "حماس" أن الاغتيالات التي تنفذها إسرائيل بحق قياداتها لن تثنيها عن مواصلة المقاومة، مشددةً على أن دماء الشهداء ستكون وقودًا لمواصلة الكفاح حتى تحرير الأرض والمقدسات.

ويأتي استشهاد القانوع في وقت تشن فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات مكثفة على مختلف مناطق قطاع غزة، وسط تصاعد أعداد الضحايا، حيث أعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع حصيلة الشهداء منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 50,208 شهداء و113,910 مصابين.

