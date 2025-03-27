مسؤولون أتراك: مستمرون بتقييم إنشاء قاعدة تدريب لتعزيز قدرة الجيش السوري

وكالات

قالت مصادر بوزارة الدفاع التركية، الخميس، إن أنقرة مستمرة بتقييم إنشاء قاعدة تدريب لتعزيز قدرة الجيش السوري وفق مطالب الحكومة.

وأشارت المصادر العسكرية التركية، إلى أن الاجتماع الخماسي بالأردن توصل إلى اتفاق على تقديم الدعم لسوريا لمكافحة الإرهاب، موضحة أن هناك توافق بين الدول المعنية بشأن إنشاء مركز عمليات مشترك بعد طلب من الحكومة السورية.

وقبل نحو أسبوع، أرسل الجيش التركي قافلة عسكرية إلى مطار منج شمال مدينة حلب، والذي من المقرر أن يصبح أول قاعدة مشتركة بين دمشق وأنقرة.

ولفتت صحيفة "حرييت" التركية، إلى إمكانية تزويد الجيش السوري بمنتجات دفاعية تركية متطورة في إطار التعاون بين الطرفين، فضلا عن إيفاد مستشارين عسكريين أتراك إلى دمشق للمساهمة في إعادة هيكلة الجيش السوري.





