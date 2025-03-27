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استشهاد 3 أشخاص جراء غارة لجيش الاحتلال على جنوب لبنان

12:59 م الخميس 27 مارس 2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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بيروت - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الخميس سقوط ثلاثة شهداء في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في جنوب لبنان.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة ، في بيان صحفي اليوم ، إن "غارة العدو الإسرائيلي على سيارة في يحمر الشقيف أدت إلى سقوط ثلاثة شهداء".

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام ، "استهدفت مسيّرة معادية سيّارة في حي الدبش شرق بلدة يحمر الشقيف، بالتزامن مع قصف مدفعي".

بدورها، قالت قناة المنار اللبنانية إن "مدفعية العدو استهدفت منطقة الدبش في الاطراف الشرقية لبلدة يحمر الشقيف بـ 13 قذيفة".

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي. ومُدّدت مهلة تنفيذه حتى 18 فبراير الماضي.

ولا تزال مناطق عدة في جنوب لبنان وشرقه تتعرض لغارات إسرائيلية بشكل شبه يومي. كما لا تزال القوات الإسرائيلية متواجدة في عدد من النقاط في جنوب لبنان، وتقوم بإطلاق النار على المواطنين.

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جيش الاحتلال بيروت وزارة الصحة اللبنانية
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